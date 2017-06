Norske kvinne i kirkeasyl med barn: - Vi kaster henne ikke ut

ANNONSE

- Vi har lovet å ikke kaste henne ut, sier Ketil Hjelset i Spjelkavik menighetsråd i Ålesund til Nettavisen.

- Jeg kan ikke forstå at hun har revet familien fra hverandre. Hva slags mor vil gjøre det? Alt jeg kan gjøre er å kjempe til jeg har alle mine tre barn her med meg hvor de hører hjemme, sier den britiske barnefaren til en britisk avis.

Nettavisen har valgt å ikke navngi avisen, av hensyn til barna.

I Spjelkavik kirke i Ålesund lever hans datter og hennes mor i kirkeasyl. Der har de bodd siden februar. Da hentet barnevernet hennes to sønner.

– Det var bare flaks at jeg hadde hentet datteren min en time tidligere. Da barnevernet skjønte det, ringte de meg og spurte om jeg kunne ta henne med og komme på et «møte». «Hva skal jeg gjøre? Jeg er ikke trygg noen plass,» fortalte trebarnsmoren til VG i februar.

Før hun kom til Norge, levde hun i Spania sammen med samboer og tre barn.

Reiste til Norge med barna



Barnefaren forteller at han selv kjørte den norske kvinnen og deres tre felles barn til flyplassen da hun reiste til Norge i august 2016. Kvinnen skal ha fortalt at moren var alvorlig syk. Avskjeden på flyplassen var varm, og han mistenkte ikke at hun ikke ville komme tilbake.

- Hun ga meg en klem og kysset meg og fortalte hvor mye hun elsket meg, Jeg forsikret henne om at barna ville få det fint, sier han til avisen.

De neste ukene holdt de kontakt, men kontakten ble mer og mer kjølig. Noen uker senere sa moren at hun ikke ville komme hjem med barna.

- Hun ringte og sa «jeg vil ikke være med deg mer. Jeg kommer ikke hjem». Det var den verste telefonen i mitt liv, sier han.

Han sier at det ikke var noe galt med forholdet før samboeren dro. Etter at rettstvistene mellom foreldrene begynte her i Norge, har kvinnen anmeldt ham for voldtekt, og bedt om at britiske og spanske myndigheter etterforsker voldtektsanklagene mot engelsk-mannen, skrev NRK tidligere i juni.

- Anmeldelsene er henlagt. Disse kom først etter at hun begynte å få avgjørelser mot seg i rettsvesenet, så hvor mye vekt man skal legge på dem, stiller jeg meg svært tvilende til, sier mannens advokat, Sol Elden, til Nettavisen.

Barnefar fikk medhold i retten



Barnefaren gikk rettens vei for å få tilbake barna. Spansk domstol ga ham omsorgen for barna, og i februar 2017 reiste han til Norge for å hente barna. Da gikk barnemoren i kirkeasyl sammen med datteren.

Mannens advokat sier til Nettavisen at de har gått rettens vei for å få namsmannen til å tvangsfullbyrde tilbakeføringen av datteren. Faren har fått medhold i tingretten og lagmannsretten. I disse dager vurderer Høyesterett en anke.

– Min klient vil selvfølgelig respektere en rettskraftig dom, sa kvinnens bistandsadvokat Vidar Helgheim, til NRK i begynnelsen av juni.

- Vi skal ikke kaste henne ut

Spjelkavik menighet har hele tiden sagt at de ikke har tatt stilling i saken, men at de har handlet for å hjelpe et menneske i nød.

- Det er godt at det finnes et rom der man kan være når bølgene bryter hardt i livet, selv om det er selvforskyldt. Kirken har lang tradisjon for å være et slikt rom, og jeg er glad for at vi har fått muligheten til å gi denne kvinnen et slikt rom, sier leder Ketil Hjelset i Spjelkavik menighetsråd til Nettavisen.

- Hva gjør dere hvis Høyesterett forkaster anken og det foreligger en rettskraftig dom på tvangsfullbyrdelse av tilbakeføring av barnet?

- Vi skal ikke kaste henne ut. Det har vi lovet henne, men det er klart at hvis den rettslige prosessen er gått til veis ende, vil det være et naturlig utgangspunkt for en samtale med mor. Det endrer likevel ikke prinsippet for kirkeasylet, sier Hjelset.

- Misbruker kirkeasyl



Barnefarens advokat, Sol Elden, mener at kirkeasylet har blitt misbrukt i denne saken.

-Kirkeasyl er ment å verne borger mot staten og myndigheter. Det er ikke ment brukt i sivile tvister mellom enkeltmennesker, som i denne barnefordelingssaken, sier hun.

Leder Hjelset i Spjelkavik menighetsråd mener at kirkeasylet er i tråd med de anbefalinger som Bispemøtet kom med i 2014 (ekstern pdf).

- Vår situasjon stemmer rimelig greit med den betenkningen som ble gitt, sier han.

- Er dere redd for at kirkeasylet skal bli en ny ankeinstans i barnefordelingssaker?

- Nå har det gått over et halvt år siden denne saken startet, og vi har ikke sett noen tendens til at det har skjedd ennå, sier Hjelset og legger til:

- Det er bedre at kirka blir nedrent av folk som trenger den, enn at den står tom fordi ingen trenger den.

Nettavisen har mandag formiddag forsøkt å komme i kontakt med advokat Vidar Helgheim, som representerer moren.