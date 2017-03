Norske myndigheter godtar flere barneekteskap

ANNONSE

Fra slutten av 2014 og fram til i dag har Utlendingsdirektoratet (UDI) hatt 50 familiegjenforeningssaker der en av ektefellene var under 16 år da ekteskapet ble inngått, får ABC Nyheter opplyst fra UDI.

– Dette er pedofili satt i praksis, mener Frps Ulf Leirstein.

– UDI har etter departementets instruks anerkjent ekteskapet i elleve saker der en av partene var under 16 år da ekteskapet ble inngått. Mange saker er fortsatt til behandling, sier seniorrådgiver i UDI, Rolf Henry Anthonisen.

Hovedregelen i Norge er at den nedre grensen for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet er 16 år, men ifølge UDI kan ekteskap unntaksvis anerkjennes selv om en eller begge var parter under 16 år da ekteskapet ble inngått.

I UDIs vurdering skal det ses hen til om partene var jevnbyrdige i alder og utvikling, partenes alder på søknadstidspunktet, om det har gått lang tid siden ekteskapet ble inngått og om de har felles barn.

Ulf Leirstein, Frps justispolitiske talsmann, sier han er rystet.

– Selv om partene i ekteskapet nå er myndige, er dette med på å legitimere en atferd og kulturell skikk som vi tar sterkt avstand fra. Dette er pedofili satt i praksis. Norge vil ikke ha noe med barneekteskap å gjøre. Vi kan ikke godta familiegjenforening i saker hvor ekteskapet i utgangspunktet er barneekteskap, slår Leirstein fast.

Han sier han forventer at Justis- og beredskapsdepartementet gir nye instrukser til UDI.

