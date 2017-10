Norske Skogs redningsplan får støtte fra storaksjonærene

Hele 75 prosent av de 20 største aksjonærene i Norske Skog støtter den nye refinansieringsløsningen som ble lagt fram onsdag.

Det betyr at det allerede er tilstrekkelig støtte fra aksjonærene til at redningsplanen kan bli akseptert og banket gjennom innen fristen onsdag 25. oktober. To tredeler av aksjonærene må nemlig gi sin støtte til forslaget.

De 20 største aksjonærene kontrollerer rundt 38 prosent av aksjene i Norske Skog.

– Vi er glade for å se at alle de kjente og største aksjonærene vil støtte refinansieringsplanen. Som vi har sagt flere ganger før vil alle alternative løsninger føre til betydelig dårligere verdier for alle parter og ytterligere komplisere prosessen, sier styreleder Christen Sveaas i en børsmelding.

Hvis forslaget til redningsplanen blir vedtatt vil det kunne redusere Norske Skogs gjeld med nærmere seks milliarder kroner og redusere de årlige rentekostnadene med 400 millioner kroner, ifølge Sveaas.

