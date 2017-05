Norske veteraner hedret med medaljer

ANNONSE

– Det er en stor ære å få denne utmerkelsen. Jeg føler ydmykhet til de andre som har fått denne utmerkelsen, både under Den andre verdenskrig, da landet vårt var okkupert, og i moderne tid, sier Andersen til VG.

Krigskorset er Norges høyeste utmerkelse, og det var kong Harald som sto for overrekkelsen av medaljen under en seremoni på Akershus festning i Oslo mandag.

Samtidig mottok elleve andre personer medalje for sin innsats i Goražde i Bosnia i 1995. Fire av dem fikk Forsvarets innsatsmedalje med rosett, mens de øvrige sju fikk Forsvarets innsatsmedalje.

«Krevende og farlig»

Ken Andersen blir hedret for sin innsats under to terrorangrep i Afghanistans hovedstad Kabul i 2015. Han tjenestegjør i Marinejegerkommandoen.

– Under ekstremt krevende og farlige omstendigheter deltok han i striden med ekstraordinært mot. Med fare for eget liv bidro han til å frigi gisler og uskadeliggjøre terrorister. Andersens fremragende ledelse og innsats reddet med stor sannsynlighet et stort antall sivile liv, heter det i begrunnelsen.

Andersens innsats er i tråd med de ypperste tradisjoner for militært lederskap og mot, ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Dette er en fortjent anerkjennelse av den fremragende innsatsen Andersen og norske soldater gjør i internasjonale operasjoner, og i krevende situasjoner, sa hun da tildelingen ble kjent nylig.

Veterandag

Samtidig med at frigjøringen fra Nazi-Tyskland markeres 8. mai, brukes dagen nå også til å hedre norske veteraner og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner.

Etter andre verdenskrig har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land.

I tillegg til kong Harald var også stortingspresident Olemic Thommessen (H), statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til stede under seremonien.

Kongen overrakte Krigskorset, mens de øvrige medaljene ble overrakt av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

