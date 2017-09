Norwegians fly med nødhjelp fikk endelig grønt lys i Aten

Bjørn Kjos og hans Dreamliner-fly lastet med nødhjelp til barn i Jemen fikk tirsdag formiddag endelig tillatelse til å ta av og fly til det kriserammede landet.

Flyet tok av fra København mandag morgen, men ble stående i Aten på grunn av manglende overflygingsrettigheter for Eritrea og Etiopia.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen sier til Aftenposten at de nødvendige tillatelsene er kommet på plass og at flyet er ventet å ta av i 12-tiden tirsdag.

– I UNICEF, som følger oss på turen, sier man at det ikke er uvanlig at det oppstår problemer med flyvinger i dette området, men vi håper nå å komme av gårde til Djibouti om noen timer. Deretter vil nødhjelpen sendes over Adenbukta til Jemen slik at vi får fullført oppdraget, sier Sandaker-Nielsen.

I tillegg til ansatte fra Norwegian og UNICEF, er også konsernsjef Bjørn Kjos selv om bord i flyet.

