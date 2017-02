Notorisk trussel-mann kan ha sørget for den væpnete aksjonen i Moss

ANNONSE

Mannen har igjen å sone fem år av en 13 år lang narkotikadom i Norge. Nå sitter han derimot i fengsel for kidnapping i Litauen, skriver Smaalenenes Avis, som har omtalt mannen flere ganger.

Det skriver Moss Avis.

Norske politimyndigheter var i Litauen for to år siden for å forsøke å få satt en stopper for truslene.

Men besøket fra Norge gjorde bare at Askim-mannen økte hyppigheten på truslene han sendte fra cella.

Storaksjon i Moss

Tirsdag ettermiddag var det væpnet vakthold ved distriktets kjøpesentere og Moss Rådhus etter at det klokken 14.13 ble ringt inn en telefontrussel på norsk til Moss kommune.

En kilde i politiet sa til Moss Avis tirsdag ettermiddag at truslene knyttes til en mann som sitter fengslet i Litauen og at flere andre kommuner nær Moss også hadde mottatt trusler tirsdag.

Var i Litauen

Smaalenene Avis fortalte i februar 2015 blant annet:

I et fengsel i Litauen sitter en kar fra Askim/Spydeberg. Han ble dømt til i syv års fengsel for kidnapping, men siden dommen ble anket, sitter mannen i varetekt. Ankesaken ventes å komme opp i september.

Fra cella sender mannen trusler til Norge. Truslene går til både kjente og ukjente.

– Tirsdag hadde vi en delegasjon på fem personer i Litauen. De besøkte både statsadvokaten, fengselsmyndighetene og mannen selv i fengselet. Hovedoppgaven var å få stanset alle de truslene som sendes, forklarte politimester Arne Jørgen Olafsen til Smaalenenes Avis i 2015.

«Men responsen ble det stikk motsatte. Sannsynligvis trigget dette Askim-mannen. De siste dagene har det blitt sendt flere sms-er med drapstrusler enn noen gang før. Gjennom årene har flere hundre nordmenn blitt truet på forskjellige måter. Lokalavisen har mottatt både brev og sms fra mannen. I brevet titulerte han seg selv som kongen», skrev avisen.

– Mange av disse trussel-meldingene undertegner han med folk fra vårt system. Blant annet har navnet til Trond Widme ved Indre Østfold politistasjon dukket opp en rekke ganger, forklarte Olafsen for to år siden.

Dom på 13 år

– Har han selv en telefon inne i cella?

– Vi tror det, selv om dette er ulovlig, sa politimesteren i 2015.

Også navnene på en politiadvokat og en tidligere statsadvokat skal ha blitt brukt i sms-ene.

Tilbake i 2005 ble mannen dømt til 13 års fengsel i Norge for blant annet innførsel av 500.000 tabletter med Rohypnol. Etter hva vi erfarer gjenstår det rundt fem år igjen å sone av denne dommen.

Uten gjennomføringskraft

Politiet i Follo hadde i 2015 begjært Askim-mannen utlevert. Men i følge daværende politimester Olafsen ville mannen ikke bli utlevert før dommen i Litauen er ferdig sonet.



Siden ansatte i Follo politidistrikt selv er fornærmet i denne saken, så kan etterforskningen bli flyttet opp på stats- eller riksadvokatnivå, skrev Smaalenenes Avis.

- På tross av svært mange trusler har mannen ikke vist tegn på å kunne gjennomføre det han truer med, skrev Follo-politiet i en pressemelding i februar 2015.

