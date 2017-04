NRK-dokumentar vekker reaksjoner: - Jeg kjenner meg naiv

ANNONSE

I nesten to år fulgte NRK Brennpunkt-redaksjonen rumenske tiggere i Bergen. De avdekket et miljø som synes å være godt organisert - med prostitusjon som en av inntektskildene.

Dokumentaren, som ble vist på NRK tirsdag kveld og er tilgjengelig på NRK.no, har fått mange til å reagere. Noen tar igjen til orde for tiggeforbud. Andre, som KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad, ber politiet i større grad bruke muligheten for kommunikasjonskontroll mot organisert kriminalitet og vil diskutere en skjerping av straffeloven når det gjelder menneskehandel.

På sosiale medier og i nettavisenes kommentarfelt strømmer det på med kommentarer etter programmet:

«Jeg kjenner meg naiv og alarmert etter reportasjen fra Brennpunkt», skriver Hilde Amundsen.

«Da har jeg sett Brennpunkt. De som hele tiden har påstått at tiggingen ikke er organisert må gjerne bite i seg de ordene. Tiggeforbud nå!», skriver en på Twitter.

«Menneskelige tragedier hvor bakmenn tjener grovt, trist», skriver Anita Fjellfoss.

Erlend Horn (V), byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen sier det ikke er aktuelt med et tiggeforbud i Bergen: Skal ikke være forbudt å be om hjelp, selv om noen dessverre utnytter godvilje.

- Lett å se at mange tiggere var borte fra sine faste plasser i Bergen i dag. De var nok informert om det som kom i kveldens Brennpunkt, skriver bystyrepolitiker Henning Warloe (H) i Høyre på Twitter.

Det er ikke aktuelt med et tiggeforbud i Bergen. Skal ikke være forbudt å be om hjelp, selv om noen dessverre utnytter godvilje #brennpunkt — Erlend Horn (@ErlendHorn) April 18, 2017

- Håpløs og smålig idé



«Jeg gir aldri til tiggere, det finnes bedre måter å hjelpe på. Men å forby andre å be om hjelp er en håpløs og smålig idé», skriver en annen.

«Kanskje på tide å revurdere tiggeforbud», skriver Jeanette Fjeldheim.

- Brennpunkt kommer ikke med noe nytt. Organisert kriminalitet under dekke av tigging er godt dokumentert av BBC for flere år siden, skriver Bjørn Hansen på Twitter.

- På tide å våkne

- Da tenker jeg Brennpunkt skal ses. Håpet er at noen av de naive godtroende gjør det samme. På tide å våkne opp av dvalen, skriver Tom Staahle.

I kommentarfeltet hos Nettavisen har engasjementet vært stort etter NRK Brennpunkt-dokumentaren:

NRK Brennpunkt-dokumentaren Lykkelandet om tigging og organisert kriminalitet i Norge ble vist på NRK tirsdag kveld.

- Tigging er skalkeskjul

- Løsningen er enkel, men akk så vanskelig. Gjør det ulovlig for utenlandske statsborgere å tigge i Norge, skriver én leser.

- Tigging er bare et skalkeskjul. Når skal naive lokalpolitikere skjønne dette faktum? spør en annen leser.

- De sitter eller ligger i inngangen på alle matbutikker og andre sentre selv ute på landet. Jeg synes synd på de gamle pensjonistene som legger penger i koppen deres, skriver en leser.

- Hva med å innføre tiggerforbud for de som er her på turist-visum, spør en annen leser.

