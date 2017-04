NRK-dokumentaren: KrF vil ta sexkjøpere

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tror NRK-dokumentaren «Lykkelandet» om organisert kriminalitet blant rumenske tilreisende i Norge vil tvinge politikere og myndigheter inn i tenkeboksen for å finne tiltak som virker.

Ett av forslagene Ropstad åpner for diskutere er en lovparagraf for grov uaktsom menneskehandel.

Det kan komme til å ramme sexkjøpere eller den som leier inn en håndverker.

- Jeg håper programmet vil bringe mer liv i debatten om hvordan vi kan slå ned på denne type menneskehandel. NRK Brennpunkt-dokumentaren beskriver en skremmende utnyttelse der du først tvinges til å tigge hele dagen og så drive med sexslaveri om kvelden, sier Ropstad til Nettavisen.

Med skjult kamera



NRK Brennpunkt har fulgt tiggermiljøet i Bergen i nesten to år - med skjult kamera og spaning. I dokumentaren, som vises på NRK tirsdag kveld, fortelles det om narkotikakriminalitet og prostitusjon, programmet viser noen av bakmennenes skrytebilder og videoer fra sosiale medier, vi får høre ofre for menneskehandel snakke og det dokumenteres hvordan store pengesummer - 100 millioner kroner de siste fem årene- er sendt fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania via pengebyråer. Linda Ervik, fagleder for menneskehandel hos politiet i Bergen, sier i programmet at tiggervirksomheten er organisert.

Ser på tiggeforbud som et blindspor

På sosiale medier er det flere som vil blåse nytt liv i debatten om tiggeforbud. Det mener Ropstad i KrF er et blindspor.

- For det første mener jeg det prinsippielt er feil å forby mennesker å be om hjelp. Mange har også gode grunner til å tigge. Det kan være slitne narkomane, men også andre. Jeg tror ikke et forbud vil løse problemet. I Danmark så vi også at det ble mer kriminalitet etter at de innførte tiggeforbud.

Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF.

Ropstad sier at utfordringen først og fremst er justispolitiske. Han peker på at politiet i fjor fikk økte muligheter når det gjelder kommunikasjonskontroll. Disse mulighetene, blant annet når det gjelder dataavlesning, mener KrF-politikeren politiet i større grad kan utnytte. Her mener han Bergen-politiet ligger langt framme.

Vurdere ny lovparagraf

Spørsmålet om en skjerping av menneskehandel-loven er et innspill KrF nå vil se nærmere på og som Ropstad sier de vurderer å fremme.

- Vi vil ikke gå på sexkjøploven, men kriminalisere grov uaktsom menneskehandel. Ved en rekke straffbare handlinger opererer man med to skyldkrav, et for de forsettlige handlingene og et for de grovt uaktsomme, sier Ropstad og viser til straffebestemmelsene om grovt uaktsomt heleri, grovt uaktsomt bedrageri og grovt uaktsom voldtekt.

- Å kriminalisere grovt uaktsom menneskehandel vil kunne bidra til en mer effektiv bekjempelse av menneskehandel i Norge og trolig også ha en forebyggende effekt, sier Ropstad.

Sp: Ikke nasjonalt tiggeforbud

Senterpartiets Jenny Klinge er for tiden sykemeldt, men sier i en epost til Nettavisen at et nasjonalt tiggeforbud ikke er aktuelt nå. Det var Senterpartiet som først ba om det, men partiet snudde i 2015. Klinge peker på at partiet sikret flertall at kommunene selv kan innføre tiggeforbud.

- Det er anledning til å innføre kommunale tiggeforbud, så Bergen og andre kommuner kan i praksis treffe tiltak selv i tillegg til det politiet arbeider med, skriver Klinge.

