NRK: En person er siktet etter brannen på Lillehammer

En person er siktet for ildspåsettelse etter brannen på Lillehammer og vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag, melder NRK. Byen sørger over tapet av den verneverdige bygården.

Vitneavhør som politiet har foretatt søndag, skal ha ledet til siktelsen, etter det NRK erfarer.

Den siktede var ikke beboer i bygården, men oppholdt seg innendørs da brannen startet, ifølge kanalen. Lorentz Stavrum er oppnevnt som forsvarer.

Stedet overvåkes

– Dette er et område med mye gammel trebebyggelse. Det er stor sannsynlighet for at det kommer til å blusse opp i glørne i løpet av natta, så vi kommer til å ha folk på stedet til å passe på, sier operasjonsleder Geir Stavheim i Innlandet politidistrikt til NTB.

Brannmannskaper fra Hedmark har bistått Lillehammer region brannvesen og melder søndag kveld at de vil fortsette å være til stede med en brannlift.

– Årsak ukjent

Politiet meldte rett før klokka 4.30 natt til søndag at den verneverdige bygården i Lillehammer sentrum sto i brann. Brannen antas å ha startet i andre etasje, men årsaken er fortsatt ukjent, skriver politiet i en pressemelding, til tross for at en person altså er siktet i saken.

Det var flere leiligheter i andre og tredje etasje. I første etasje var det en klesbutikk. Bygget brant ned til grunnen.

– Vi vil ikke si noe mer om saken i kveld, sier politioverbetjent ved etterforskningsseksjonen i Lillehammer, Øyvind Bjerke, til Gudbrandsdølen Dagningen.

– Trist dag for Lillehammer

– Dette er en trist dag for Lillehammer. Det er en viktig bygård. Det en viktig del av gågata vår og det mange forbinder med Lillehammer- vår trehusbebyggelse, sier ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, til NRK.

To andre bygninger som hang sammen med bygården, har fått røyk- og vannskader.

17 personer ble evakuert under brannen, og én kvinne ble sendt til sykehus med røykskader.