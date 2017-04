ANNONSE

NRK-fotografen Heidi Lise Bakke kom i klem under bilen da den veltet ned i grøfta mens de to var på oppdrag i Gaular.

NRK-journalisten tilsto at hun trolig ikke hadde sikret den store varebilen godt nok slik at den begynte å trille bakover. Bakke var på vei ut da bilen veltet over på siden, skriver Bergens Tidende.

Journalisten ble dømt til 18 dagers fengsel med to års prøvetid og en bot på 10.000 kroner i Fjordane tingrett.

– Klienten min har vedtatt dommen. Hun beskriver det som en stor lettelse at avgjørelsen nå er tatt i rettsapparatet, sier hennes forsvarer Ivar Blikra.