NRK-kjendis griset til Monolitten med olje

Drifts- og sikkerhetsansvarlig Jon Brandsnes ved Vigelandsmuseet sa til Nettavisen onsdag at Monolittplatået nå er avstengt for å unngå at oljen skal smitte over til selve statuene. Oslo kommune jobber nå med å utbedre skadene.

- Det blir et h... å få opp, konstaterte Jonas Bekkedal i Akershusgartneren, som onsdag formiddag jobbet med å restaurere statuene rundt Monolitten i Frognerparken.

MONOLITTEN: Den 17 meter høye statuen laget av Gustav Vigeland, er midtpunktet i Frognerparken. Nå ligger det olje utover Monolittplatået der statuen står.

Foran den store, kjente skulpturen midt i Frognerparken var det fullt av mørke flekker, som hadde blitt tråkket utover av gjestene som har kommet for ta Monolitten nærmere i øyesyn.

- Det ser vått ut, men det tørker ikke opp, konstaterer Bekkedal.

- Det er granitt. Det suger til seg olje, og nå har folk tråkket sølet utover, konstaterer hans kollega Benjamin Stendahl.

Flekkene skyldtes rapsolje som ble helt utover steinene i forbindelse med et tv-opptak til NRK. Etter det Nettavisen kjenner til, var det NRK-profilen Are Sende Osen, kjent fra Are & Odin, som gjennomførte et religiøst rituale foran Monolitten. Innslaget skulle brukes i et program om livssyn.

Redaksjonssjef Njord Røv i NRK Livssyn kommenterer til Nettavisen:

MONOLITTPLATÅET: Benjamin Stendahl Jonas Bekkedal Akershusgartneren sier det blir svært vanskelig å fjerne oljen som nå ligger utover Monolittplatået i Frognerparken.

- NRK beklager og er dypt lei seg. Vi har vært i kontakt med både Vigelandsparken og Oslo kommune og fått forsikringer om at granitten lar seg restaurere og kommer til å bli like fin etterpå. Vi har også beklaget overfor dem og vi kommer ikke til å vise det aktuelle innslaget. Are selv er svært lei seg og var ikke klar over at rapsoljen kunne gi flekker på granitten.

Parkforvalter Rune Ingjer i Bymiljøetaten i Oslo sa til Nettavisen onsdag ettermiddag at de hadde startet arbeidet med å rense opp oljesølet.

- Det er nå lagt ut et absorpsjonsmiddel over området. Dette skal suge opp rapsoljen. Etter to runder med middelet vil platået bli vasket, sier han.

Kommunen har godt håp om at oljen vil forsvinne helt.