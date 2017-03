NRK: Metkel Betew tiltalt for drapsforsøk, ransplaner og hasjsmugling

ANNONSE

Nokas-raner Metkel Betew er tiltalt for å planlegge et drap på Imran Saber, også kalt «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister».

Også Bandidos-profilen Lars Harnes er tiltalt, skriver NRK.

Betew er tiltalt for å ha gitt Harnes i oppdrag å drepe den heleridømte. Harnes ble pågrepet av politiet like ved leiligheten til Saber, iført blant annet nylonstrømpe, finlandshette og med et lyddempet håndvåpen.

Betew er også tiltalt for å ha planlagt å rane en verditransport og for innførsel av hasj.

Betew ble i 2014 prøveløslatt fra forvaringsdommen for Nokas-ranet i Stavanger i 2004. Da hadde han sonet minstetiden på ti år. Etter ti måneder i frihet ble han igjen varetektsfengslet, siktet for nye alvorlige lovbrudd.

I august 2015 ble han pågrepet på nytt, siktet for alvorlige narkotikaforbrytelser, ransforbund og drapsforbund.

I vilkårene for prøveløslatelsen heter det at Betew ikke skal ha kontakt med kriminelle miljøer, blant dem andre Nokas-dømte.

Fakta: Nokas-ranet

* NOKAS – Norsk Kontantservice i Stavanger – ble ranet 5. april 2004. * Ranerne fikk med seg 57,4 millioner kroner. Dette er norgeshistoriens største ran. * Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under ranet. * 15 menn er dømt for å ha vært med på eller medvirket til ranet: * David Toska – 18 års fengsel. * Kjell Alrich Schumann – 16 års forvaring med en minstetid på 10 år. * Erling M. Havnå – 16 års fengsel. * Lars-Erik Andersen – 9 års fengsel. * Metkel N. Betew– 16 års forvaring med en minstetid på 10 år * Ridvan Halimi – 15 års fengsel. * Ikmet Kodzadziku – 13 års fengsel. * Alf Henrik Christensen – 11 års fengsel * Dan Pettersen – 11 års fengsel * Johnny Thendrup – 13 års fengsel * Thomas Thendrup – 14 års fengsel. * Thomas Ingebrigtsen – 4 års fengsel, hvorav 3 år og seks måneder betinget. * William Pettersen – 4 års fengsel. * Jusuf Hani flyktet til utlandet etter ranet, men meldte seg for norsk politi i 2009. Dømt til seks og et halvt års fengsel i 2010. * En NOKAS-vekter som ga Toska innsideinformasjon, ble i 2008 dømt til tre års fengsel. (©NTB)