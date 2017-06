NRK, TV 2 og P4 får kritikk for brudd på programforpliktelsene

ANNONSE

Medietilsynet reiser tilsynssak mot P4 fordi radiokanalen de tre siste årene har brutt kravet om å ha egne program for smale grupper. Ifølge tilsynet sendte P4 kun ett nytt program som var myntet på såkalt smale grupper i fjor. Resten var repriser fra tidligere år.

I rapporten for 2016 skriver Medietilsynet at TV 2 tok opp viktige og relevante temaer i sine program for unge i 2016, men fastslår at kanalen for første gang i avtaleperioden ikke oppfylte kravet om at et slikt programtilbud skal sendes jevnlig. Ifølge Medietilsynet hadde TV 2 program for unge i kun 18 av fjorårets 52 uker, og ikke noe tilbud i perioden fra midten av februar til midten av september.

– Medietilsynet har i flere år pekt på at TV 2s programtilbud til unge har ligget i nedre sjikt av hva som kan regnes for å være jevnlig, og vil nå ta opp bruddet i en egen tilsynssak, skriver Medietilsynet.

Når det gjelder NRK, fastslår tilsynet at statskanalen ikke oppfylte kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk, og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk. Ettersom det er generalforsamlingen ved kulturministeren som følger opp NRKs brudd på allmennkringkastingsforpliktelsene, reises det ikke tilsynssak mot NRK.

– Når det gjelder NRK er vi ferdig med saken ved å sende denne rapporten til kulturministeren, som tar dette opp i NRKs generalforsamling, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, til Dagbladet.

Under tvil har Medietilsynet kommet fram til at radiokanalen Radio Norge oppfylte kravet om lokalisering utenfor Oslo i 2016.

Har du sett denne populære videoen?