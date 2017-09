NTB sendte feilmelding om at kong Harald var død

- Jeg skjønner at NTB har gjort det ved en feiltakelse, og kongen er i fin form, forsikrer slottet.

Det var klokken 12.06 tirsdag at Norsk telegrambyrå publiserte en artikkel om at kong Harald er død.

Den ble etter kort tid fjernet fra nyhetsstrømmen.

– Et mareritt



NTB forteller til Nettavisen at de nå jobber med å ta unna alle henvendelsene som følge av glippen, og opplyser at artikkelen ble publisert ved en teknisk feil.

– Vi har ved en feiltagelse sendt ut en melding vi ikke skulle sende ut. Det beklager vi på det sterkeste. Vi er veldig lei oss for det, sier nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes i NTB til Nettavisen.

– Det er mareritt for en redaktør å oppleve dette, fortsetter han.

– Hva var det som skjedde?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi jobber med å finne ut av det, sier Bjellaanes. Han forteller at NTB har sendt en formell beklagelse til Slottet.

Redaktøren forteller at alt tyder på at ingen medier publisert meldingen som NTB la ut.

– Jeg skjønner at NTB har gjort det ved en feiltakelse, og kongen er i fin form, sier assisterende kommunikasjonsjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Det Kongelige Slott til Nettavisen.

Tre minutter senere - klokken 12.09 - sendte telegrambyrået ut en il-melding med følgende tekst: «NTB trekker melding om at kongen er død».

«NTB trekker meldingen som er sendt ut ved en teknisk feil. Vi beklager på det sterkeste» oppdaterte nyhetsbyrået med noen minutter senere igjen.

Forhåndslaget artikkel



NTB har forhåndslaget en rekke artikler om kjente personer, som vil publiseres den dagen disse personene går bort.

Av artikkelen går det fram at artikkelen er laget på forhånd, i påvente av at dato og tidspunkt for kongens død. «Norge er i sorg. Kong Harald V er død, xx år gammel. Kongen døde xxxx(dag/dato) (hjemme/på sykehus el.l.) klokken xxx» står det i ingressen.









Fokus på samlende konge



I artikkelen kan kongen få et unikt bilde av hvordan NTB vil minne ham.

«Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting, sa kong Harald, før han la til at hans største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre» står det blant annet i artikkelen.

Meldingen om at kongen ikke er død, har blitt godt mottatt på Twitter.

