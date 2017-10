NVE: Reduserer farenivået for Veslemannen til gult

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet å redusere farenivået for ras fra fjellmassivet Mannen fra rødt til gult.

-Hastighetene i fjellpartiet har avtatt, og det er varslet kaldt vær fremover, skriver NVE i en pressemelding søndag formiddag.

Rauma kommune evakuerte torsdag de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen.

Tiltaket med å pøse tusenvis av liter med vann over det ustabile fjellpartiet for å utløse et ras, ble avsluttet lørdag. Fram til da hadde det vært registrert store bevegelser i steinmassene, men etter at vanntilførselen stanset, har også bevegelsene avtatt merkbart.

– Nå er det en sakte avtagende trend i hastighet, og det er varslet kaldt og tørt vær fremover. Hastighetene er søndag morgen rundt 5 centimeter i døgnet i øvre del, og under 1 centimeter i døgnet i nedre del, skriver NVE.

