Ambulanse, lokal lege, luftambulanse og redningshelikopter er varslet, opplyser Helse Førde AMK på Twitter. Dette er den andre basehoppulykken i Aurland onsdag kveld.

– Vi vet at det har skjedd noe i Flåm, akkurat hva vet vi ikke. Vi har fått en melding om at noen så en fallskjerm med en mann hengende under, og at han muligens fikk problemer og landet i en steinur, sier operasjonsleder Bengt Næss hos politiet i Sogn og Fjordane til NTB.

Meldingen om ulykken kom en times tid etter at det ble bekreftet at en basehopper hadde omkommet i Gudvangen i Aurland kommune.