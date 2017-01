Ny beregning: Norge trenger 1.000 nye bussjåfører årlig

ANNONSE

I dag utdannes det bare omtrent 300 sjåfører årlig, og mange av dagens sjåfører nærmer seg pensjonsalder, melder NRK.

Daglig leder for NHO Transport, Jon Stordrange.

– Unge bør tenke alternativt og ta yrkesfag og satse på yrker som bussjåfør som er et sikkert og ansvarsfullt yrke, sier daglig leder for NHO Transport, Jon Stordrange.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber fylkene om å sørge for at nok sjåfører blir utdannet. Han påpeker at regjeringen øker lærlingtilskuddet og skal gjøre det lettere å spesialisere seg tidligere for dem som tar yrkesfag.

– Yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning. Mesterbrev er like bra som mastergrad. Og hvis vi ikke får folk til å kjøre bussene våre, så får vi jo ikke til det grønne skiftet, sier statsråden.