Ny bok om Listhaug: - Ble forsøkt presset ut i 2011

Ny bok forteller hvordan Oslo Frp mobiliserte mot Sylvi Listhaug i 2011.

Sylvi Listhaugs karriere i Fremskrittspartiet kunne endt i 2011. Det hevder forfatter Mathias Fischer i en ny bok om Frp-politikeren, ifølge Aftenposten.

Listhaug, som nå er innvandrings- og integreringsminister og omtales som en mulig arvtaker til partileder Siv Jensen, møtte i 2011 kraftig motbør i Oslo Frp. Det som da var hennes eget fylkeslag ville ha henne ut av sentralstyret, heter det i boka «Kors på halsen».

Var eldrebyråd i Oslo

Listhaug var da eldrebyråd i Oslo. Henning Holstad skal ha ledet opprøret. I boka skriver Fischer at Holstad og andre nærmest skal ha tryglet på landsmøtet om at man fant en annen kandidat til sentralstyret enn Listhaug.

Mobiliserte og vant

Listhaug mobiliserte, og det endte med 128 stemmer til henne og 95 stemmer til utfordreren, Jan Arild Ellingsen. Dermed beholdt hun et sentralt politisk verv og var sikret innflytelse i Frp selv om hun på dette tidspunktet hadde takket nei til gjenvalg i Oslo bystyre.

Henning Holstad sier til Aftenposten at han ikke har noen kommentar til det Fischer skriver i boka og at dette må stå for forfatterens regning. Sylvi Listhaug selv vil heller ikke kommentere påstandene overfor avisa.

«Kors på halsen» gis ut på Gyldendal forlag og er en såkalt uautorisert biografi om Sylvi Listhaug. Ifølge vaskeseddelen forteller boka historien om Listhaugs oppvekst som odelsjente i Ørskog til hun som ungt talent ble oppdaget av Carl I. Hagen og senere ble byråd og statsråd.

Forfatter Mathias Fischer skriver om millionene som gikk til eldrehjem i Spania under hennes tid som byråd, om kontroversene da hun som landsbruksminister ville fjerne konsesjonslovene og om en elsket og hatet innvandringsminister.

