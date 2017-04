Ny måling: AP kraftig frem, Høyre er i trøbbel

ANNONSE

Målingen er tatt opp etter partiets landsmøte forrige helg, der Ap-lederen sto fram som sanger og danser, men først og fremst med nytt partiprogram og sterkt angrep på høyrepartiene, skriver Dagbladet.

- Jeg tror vårt budskap om å få flere i arbeid og å skape nye arbeidsplasser og bedrifter, som har stoppet helt opp nå, og om at vi sier nei til skattekutt og viser hva vi vil bruke pengene til i stedet, har nådd fram. Og landsmøtet har avklart saker som mange spurte om. Det viktigste med også denne målingen er at den spår et skifte. Den sittende regjering har mistet flertallet sitt. At Ap får en forsiktig oppgang, er positivt. Jeg tror framgangen vil vare, sier Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup sier til avisen at Erna Solberg står sterkt blant velgerne, og er ønsket som statsminister av alle de fire borgerlige partiene.

- Målingen viser et godt potensiale for borgerlig flertall, ikke minst et godt potensial for Høyre. Mange har Høyre som andrevalg, de velgerne må vi hente hjem, sier han og legger til:

- Hvis man ønsker at Erna fortsatt skal lose Norge gjennom omstillingen, må man stemme Høyre, påpeker han.

Fremskrittspartiet går frem 2,3 prosentpoeng til 12,9 prosent.

Både Venstre, KrF og SV er over sperregrensa i april, med henholdsvis 4, 3 prosent, 4, 9 prosent og 4, 5 prosent. Miljøpartiet de Grønne får en oppslutning på 2,4 prosent, det samme som i mars.

Rødt legger seg på 3,9 prosent, som er den høyeste oppslutningen Ipsos har målt for partiet.