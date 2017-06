ANNONSE

I Ipsos-målingen for juni er det nærmest dødt løp mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, skriver Dagbladet.

Mens 25 prosent mente Erna Solberg er best egnet til å lede landet, synes 27 prosent at Jonas Gahr Støre er en bedre kandidat. Samtidig sier 32 prosent at de ikke vet.

De som oppga at de ikke vet hvem de foretrekker eller som oppga andre kandidater, måtte deretter velge mellom Solberg og Gahr Støre. Da svarte 20 prosent at de ville ha Høyre-lederen, mens 21 prosent gikk for Arbeiderparti-lederen.

Samlet er det altså totalt 48 prosent som mener Støre er den beste statsministerkandidaten, mens 45 prosent går for Solberg.

I Ipsos-målingen i mai var det Solberg som ble kåret som statsministerfavoritt, da med 48 prosent - én prosent foran Støre.

Arbeiderpartiet presenterte tirsdag en ny ordning for pensjonistene, som skal gi dem mer penger på konto. Skulle de komme i regjering, ønsker Arbeiderpartiet å gjennomføre endringen før neste lønnsoppgjør.

