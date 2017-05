Ny måling: Senterpartiet faller og blir knust av Frp

ANNONSE

En ny valgmåling, gjort i regi av Dagbladet, viser at valgvinden har snudd. For skulle valget bli gjort i dag, så ville de borgelige partene ha sittet med hele 89 av 169 mandater på Stortinget.

Det er spesielt Høyres oppgang, på bekostning av Arbeiderpartiet, som understreker dette. Mens Jonas Gahr Støres parti går ned 2,3 prosent, går Høyre og Erna Solberg opp med akkurat like mange prosentpoeng.

- Vi arbeider for å få et bedre valgresultat enn disse tallene tilsier. Heldigvis viser de fleste målingene den siste tida at det er et flertall for en ny regjering og ny kurs, sa Ap-nestleder, Hadia Tajik, til Dagbladet.

GRUNN TIL BEKYMRING?: Ap-nestleder Hadia Tajik sier at hennes parti jobberfor et bedre valgresultat.

Også Frp går opp på den nye målingen. Siv Jensens parti hopper fra 12,9 til 14,3 poeng på den nye målingen. Senterpartiet blir stående igjen som en av de store taperne på den nye målingen.

Sp går ned med 1,9 prosentpoeng, og står dermed på 9,2 totalt. Også SV faller ned fra 4,5 til 3,9. Det betyr at Audun Lysbakken og hans parti kun hadde sittet med to mandater dersom valget hadde vært i dag, og ligger under sperregrensa.

KrF går opp med 0,3 prosentpoeng, og legger seg på 5,2. Det betyr at Knut Arild Hareides parti, i praksis, kunne dannet flertall med de borgelig, så vel som med Ap og Sp.

