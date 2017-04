IKKE FLERTALL: For fjerde måned på rad er det ikke flertall for de borgerlige partiene på NRKs meningsmåling. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)

Ny meningsmåling: De borgerlige sliter fortsatt

På en ny meningsmåling for NRK er det for fjerde måned på rad ikke flertall for de borgerlige partiene. De fire samarbeidspartiene er ni mandater unna flertall.