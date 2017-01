Ny pågripelse i Asker-drapssaken

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Søndag ble en mann i midten av 20-årene pågrepet i forbindelse med drapssaken i Asker, hvor en mann på 31 år ble funnet drept tidligere denne måneden.

Artikkelen oppdateres.

Nettavisen snakket med politiadvokat Jens Andenæs i Oslo politidistrikt før fengslingsmøtet.

- Jeg kan bekrefte at én person er pågrepet i saken, og at det dreier seg om trusler.

25-åringen er siktet for grove trusler, etter straffelovens paragraf 264.

Den trusselsiktede mannen mener han ikke har vært med på noe ulovlig.

- Min klient benekter straffskyld etter siktelsen, sier 25-åringens forsvarer Bernt Birkeland til Nettavisen.

Totalt er seks personer pågrepet i saken. Onsdag 25. januar samtykket to personer til varetektsfengsling. De er begge siktet for drap.

Forrige uke ble det kjent at ytterligere tre personer er pågrepet i saken, de er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. To av dem ble varetektsfengslet i to uker, mens den tredje personen ble varetektsfengslet i to uker.

Etter det Nettavisen har fått opplyst har den avdøde mannen sendt det som skal være trusselmeldinger til en drapssiktet 27-åring. Søndag 22. januar tok han med en 33 år gamle kamerat til boligen til den avdøde 31-åringen hvor det utviklet seg et skikkelig basketak.

Eter en verbal krangel skal den nå avdøde mannen ha slått 27-åringen med en manual uten vekter, før han lukket døren. 27- og 33-åringen tok seg inn i huset ved å bruke makt, før de overrumplet den nå avdøde mannen.

Det skal også ha vært mye blod i huset.

På den avdøde mannens Facebook-profil er det lagt ut en melding med denne teksten søndag formiddag:

«You got some shit to say to me? I will see you soon & say that shit to my face & i will fuckin end you! Fuck with me & i will fuckin put you under me!»