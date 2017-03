Ny politivideo skal skremme barneovergripere

ANNONSE

Personer som går inn på fildelingssider for å laste ned barneovergrepsmateriale, kan nå få seg en ubehagelig - men tvingende nødvendig - overraskelse:

«Du har lastet ned denne videoen fra en av politiets datamaskiner. Nå vet vi muligens din IP-adresse, din søkehistorikk, dine delte filer og ditt brukernavn,» sier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen med en alvorlig mine, og blikket festet mot kameraet, i en video som kan havne på datamaskinen til barneovergripere.

Europol-aksjon

Kripos leder nemlig an en Europol-aksjon som skal få has på barneovergripere verden over, gjennom en ny form for «trojansk hest».

Midt iblant filmer med barneovergrepsmateriale har Kripos lastet opp en videoadvarsel til nedlasterne. Dersom noen forsøker å laste ned overgrepsmateriale fra et fildelingsnettverk, kan denne eller lignende videoer havne på maskinene deres.

- Vet ikke hvilken risiko de tar

Én av videoene er en «hilsen» fra politiet i Norge, Sverige og Danmark. Andre videoer er på andre språk. Felles for dem alle er at de skal forhindre straffbare handlinger - i tillegg til å informere om at personer som er seksuelt interessert i barn kan søke hjelp.

- Primært er det en forebyggende aksjon, men politiet har verktøy som vi kan finne disse folkene med, sier Ludvigsen til Nettavisen.

- Verktøyene har vi hatt hele tiden, men det virker ikke som om folk som bruker disse sidene er klar over hvilken risiko de tar. De tror at de kan gjemme seg bak de kjempesvære tallene over brukerne av disse nettsidene, men det kan de ikke. På mange måter er denne videoen en informasjon til dem: Denne gangen fikk dere filen fra oss, fortsetter han.

Personopplysningene som politiet har tilgang til gjennom disse nettstedene, kan deles videre med politietater over hele verden.

Tomme filer

I tillegg til videoen som spres på snuskete fildelingssider, har politiet også lastet opp andre filer som «lokkemat» for mulige seksualovergripere.

Dette er helt innholdsløse filer, «forkledd» med filnavn som indikerer at de inneholder bilder eller video.

- Hvorfor legger dere ut disse filene?

- Det er for å redusere den opplevelsen av fildelingsnettverk som et «bra» sted å skaffe seg materiale. Søker du etter «raping six year old child» er det ofte det innholdet du får. Vi har gitt de tomme filene tilsvarende navn og lagt dem ut, så det skal være vanskeligere for de som vil finne overgrep mot barn å finne de «gode» filene, svarer Ludvigsen.

«Peer-2-peer»

Informasjonen om brukerne henter politiet gjennom såkalte «Peer-2-peer»-nettverk, der brukere laster opp materiale og deler med andre - på samme måte som beryktede The Pirate Bay, som i motsetning til mer lyssky nettsteder ikke inneholder barnepornografisk materiale.

- Finnes det ikke krypterte nettverk der personopplysningene ikke er like enkle å finne?

- Jo, det gjør det.

- Har dere lastet opp filene dit også?

- Vi går ikke ut og sier hvilke nettverk vi laster opp til, men vil at brukerne skal være klar over at dette materialet finnes. Vi vet at det finnes krypterte nettverk som selvfølgelig er mer utfordrende, sier Ludvigsen.