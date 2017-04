Nydelig i nord og ruskevær med påskegløtt av sol i sør

ANNONSE

Løsningen for de fleste som reiser til fjells i Sør-Norge, blir derfor å bunkre seg innendørs med kryssord, påskekrim og kanskje en spennende podkast på øret for å få tiden til å gå. For dem som våger seg utendørs, er trolig både ull og regntøy smarte valg.

Allerede onsdag kom en værfront med nedbør sigende inn over Sør-Norge, og meteorologenes varsler for hele påsken ser rimelig traurige ut.

På Østlandet vil påskesolen glimre med sitt fravær – noen solgløtt langfredag er trolig det beste man kan håpe på. På Vestlandet ser det ut til å bli et "værvindu" med stort sett opphold og gløtt av sol skjærtorsdag og langfredag.

I våre nordligste fylker blir det derimot rene solskinnshistorien, selv om kvikksølvet nok vil krype et stykke ned under null. Men det ser uansett ut til å bli flere finværsdager i påsken, ikke minst i Lofoten.









Skred og skogbrann

NVEs snøskredeksperter vurderte skredfaren som betydelig i Trollheimen, Romsdal og på Sunnmøre tirsdag, men ved inngangen til påskehelgen er faregraden moderat i hele landet.

Folk på skitur bør imidlertid ta visse forholdsregler: Sett deg inn i lokale skredvurderinger og vær obs på sol som varmer opp snødekket, noe som øker faren for at løssnø skal løsne og rase ned spesielt fra bratte heng og fjellsider.

Og hvis noen skulle la seg friste av bålkos med grillpølser og marshmallows, må de tenkte på at det er tørr vegetasjon mange steder, noe som betyr skogbrannfare.

I Kristiansand kommune i Vest-Agder vurderes faren som meget stor de neste dagene, mens det er stor og moderat skogbrannfare mange steder i Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Dersom det skulle bli ild i tørt gress, står et skogbrannhelikopter parat på Sandefjord lufthavn Torp.

Husk solkrem likevel

Selv om hellet ikke er med deg, og solen ikke makter å bryte gjennom skydekke og snødrev i Sør-Norge, er det mer enn bare fjellvettreglene som er verdt å huske på. Solbriller og et sjenerøst lag med solkrem er nøkkelord både i godvær og gråvær. – Også i lett skydekke og snødrev er det viktig å beskytte seg. Enkelte ganger kan slikt vær faktisk gi sterkere stråler enn ved klarvær, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern til NRK.

