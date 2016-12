Nye Nav-regler fra 1. januar: Stiller krav til unge sosialhjelpsmottakere

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Stortinget har vedtatt å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. Nå er pengene på plass for å dekke de kommunale merkostnadene, og de nye reglene gjelder fra 1. januar 2017 og innføres for sosialhjelpsmottakere under 30 år.

Vil hjelpe de unge

- Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) da saken var oppe til behandling i Stortinget i fjor.

Hun pekte på at forskning viser at vilkår om aktivitet har særlig god effekt overfor unge mottakere av sosialhjelp.

Hauglie sa at terskelen for hva som skal være aktivitet vil være litt opp til kommunene i møte med denn enkelte sosialklient.

- Må komme seg ut døren

- Sosialklientenes og ungdommenes behov er ulike, men for noen vil det å komme seg ut døren og til sosialkontoret i seg selv være en oppgave stor nok i en innledende fase. De vil trenge hjelp til kanskje å fylle ut en cv eller skrive en jobbsøknad. For andre kan det være helt andre tiltak som kreves, sa Hauglie i debatten og sa det er opp til kommunene sammen med klienten å vurdere hva som er riktig tiltak for den enkelte.

Les om de nye reglene på regjeringen.no.

De nye reglene betyr kort fortalt at alle kommuner nå skal stille vilkår om aktivitet for stønadsmottakere under 30 år, så sant det ikke er tungtveiende grunner som taler imot.

Regjeringen begrunner de nye vilkårene med at økonomisk støtte skal styrke den enkeltes mulighet for å komme i arbeid og bli selvforsørget. De viser til at kommuner som har stilt slike vilkår, viser til gode resultater.

Flere endringer fra 1. januar

Flere endringer i Navs regelverk trer i kraft fra 1. januar 2017. Dette er nytt:

Overgangsreglene for barnetillegg til uføretrygd blir forlenget

Fra 1. januar vil endringen i regelverket for overgangsstønad om at ytelsen skal skattes som personinntekt gjelde alle mottakere. Dette fører til at brutto overgangsstønad vil øke for cikra 2200 mottakere fra dette tidspunktet.

Satsen på engangsstønad blir endret fra 1. januar fra 46.000 til 61.120 kroner. Endringen vil få virkning for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar eller senere.

Retten til tiltakspenger og tilleggsstønader for deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere opphører fra 1. januar 2017.

Fra 1. januar blir regelverket for ledsagerhjelp for døvblinde endret. Retten til tolk og ledsaging blir utvidet slik at døvblinde skal få en reell mulighet til å delta i trenings- og fritidsaktiviteter. Det skal ikke lenger stilles som vilkår at det må være planlagt kommunikasjon med andre. Det er tilstrekkelig at det er et behov for å få tolket omgivelsene.