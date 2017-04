Nye problemer for TVNorge satsing

ANNONSE

«Lost in time» samlet bare færre seere enn ønsket da det hadde premiere forrige lørdag.

Det var rundt 140.000 seere som satt klar da «Lost in time» startet, men på grunn av tekniske problemer falt mange av.

Nå har det nok en gang vært problemer.

- Jeg kan bekrefte at flere av spillerne våre fikk problemer og måtte starte på nytt, sier TVNorges mediesjef Hanne McBride til Nettavisen.

Hun påpeker at dette gjaldt på langt nær alle, og at flere logget seg på som normalt.

Lost in Time er et interaktivt gameshow der deltagerne konkurrerer i seks virtuelle verdener og kjemper om inntil én million kroner. Med Lost in Time-appen kan seerne vinne det samme som deltakerne på TV.

Eksakte tall på hvor mange som ble rammet har de ikke oversikt over, men McBride påpeker at de tekniske problemene nå skal være løst.

- Vi har hatt en stor pågang, og nå bør ingen flere oppleve noe trøbbel, sier hun.