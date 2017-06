Nye tips om 22 år gammelt mistenkelig dødsfall

ANNONSE

I løpet av pinsehelgen har over 850.000 personer vært innom dokumentaren og nettsaken avisen har laget om det uoppklarte det mystiske dødsfallet til en uidentifisert kvinne sommeren 1995.

– Responsen har vært overveldende. Leserne er åpenbart veldig opptatt av å finne ut hva som skjedde på Oslo Plaza på pinseaften for 22 år siden. Mange er svært interesserte i å diskutere tekniske detaljer og spor, forteller VG-journalist Lars Christian Wegner til egen avis.

Det har kommet inn flere tips etter at saken ble publisert, inkludert konkret informasjon om hvem den døde kvinnen kan være. Tipsene blir videreformidlet til politiet dersom tipserne tillater det.

– Klarer vi å finne ut hvem hun er og hva slags liv hun levde, er det også en mulighet for at det kan gi oss noen ideer om hva som skjedde. I utgangspunktet er det selvsagt nesten håpløst å lete etter spor i et 22 år gammelt mysterium. Samtidig finnes det nye verktøy og muligheter i dag, blant annet gjennom internett, sier Wegner.

Den gangen konkludert politiet med at kvinnen hadde skutt seg selv i hodet, men det er mange uklare omstendigheter rundt dødsfallet. Blant annet sjekket hun inn med falsk identitet, og nesten alle merkelapper var fjernet fra klærne hennes.

