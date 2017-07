Nytt forslag om krav om pristilbud fra drosjesjåfører

Samferdselsdepartementet ønsker at drosjesjåfører uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei.

Regjeringen ønsker med forslaget å legge til rette for mer konkurranse i drosjemarkedet. Kundene vil kunne bli mer bevisste på prisen de betaler for reiseveien, hvilken drosjesentral de ønsker å benytte og hva de forskjellige drosjesentralene kan tilby.

Norges Taxiforbund er alltid positive til forutsigbarhet for sine kunder, sier forbundsleder Øystein Trevland. Han er positiv til samferdselsdepartementets forslag, men mener det ikke kommer til å bli noen stor forskjell for taxiindustrien eller deres kunder.

– Vi er allerede i gang med apper i dag som man kan bruke for å få en fastpris for turen. Det er på full fart inn i hele landet, sier Trevland til NTB.

Trevland mener at mange taxibrukere er klar over hvor mye de kommer til å ende opp med å betale når de setter seg inn i drosjen, men at folk alltid kan bli mer bevisste.

– Vi er positive til forutsigbarhet og ønsker selvfølgelig at kundene skal være så bevisste som mulig, sier Trevland.

Forslaget ble sendt på høring onsdag. Høringsfristen er i starten av november

