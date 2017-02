ANNONSE

En mann i 50-årene er tilkjent 11,7 millioner i erstatning og sakskostnader etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.

Romsdal tingrett dømte nylig Tryg Forsikring til å betale mannen nesten 12 millioner kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og sakskostnader, skriver Sunnmørsposten.

Mannen begynte å arbeide på plattform i Nordsjøen i 1980. Her arbeidet han blant annet med rengjøring av store tanker, og i vaskemidlene var det kjemikalier som benzen, kvikksølv og saltsyre. Han hadde også arbeidet i rom uten ventilasjon, hvor han hadde fått beskjed av arbeidsgiver om å holde pusten mens han var inne. I 1999 fikk han konstatert spiserørskreft. Han fikk senere også påvist eksem, og ble etter hvert helt ufør. Bare 42 år gammel måtte han slutte i jobben, melder NRK.

Mannen forteller at saken har pågått i nesten ti år, og karakteriserer måten forsikringsselskapet har gått fram på som absurd.

– Det har vært en bevisst trenering og uthaling og en kynisk måte å opptre på. De har hatt alle slags dårlige unnskyldninger for at saken har tatt tid, alt fra dårlig kapasitet i skadeavdelingen til ferieavvikling, hevder mannen.

Tryg Forsikring hevdet i retten at mannen ikke er påført noe tap som følge av at han ble syk ute på plattformen. De viste til at han også hadde kols og mente det uansett ville tvinge ham ut av arbeidslivet på et tidlig tidspunkt.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, og mannen sier han frykter en anke. Informasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring sier til NRK de foreløpig ikke har bestemt seg for om de skal anke.

(©NTB)