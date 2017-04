Område på Grønland sperret av - har funnet bombelignende gjenstand

ANNONSE

Politiet har sperret av et større område på Grønland i Oslo sentrum etter funn av en bombelignende gjenstand.

- Bombegruppa er på vei for å foreta nødvendige undersøkelser, sier operasjonsleder Marita Aune til Nettavisen.

Hun opplyser om at politiet har kontroll på én person, og at denne personen har status som mistenkt.

Det er satt opp sperringer rundt gjenstanden for å holde folk unna.

- Vi tar funnet alvorlig. Vi mistenker at det er en anretning som er ment for å gå av, men samtidig kan virke som dette er en gjenstand som ikke har stort skadepotensiale, sier Aune.

- Vi har kontroll på stedet, og avventer nå til vi har fått gjort nødvendige undersøkelser.

En politipatrulje kom over en mann med mistenkelig oppførsel, og samtidig kom de over en gjenstand av en slik karakter at de vil undersøke den, opplyser innsatsleder Sven Arild Jørundland til pressen på stedet.

- Det er trygt for Oslos befolkning, vi har sperret av området, sier innsatsleder Sven Arild Jørundland til pressen på stedet.

