Omstridt asfaltfabrikk kan bli permanent

Naboene har rast etter at NCC fikk tillatelse av byrådet i Oslo til å drive et midlertidig asfaltverk på Ormsundkaia sørøst for Oslo sentrum.

Asfaltfabrikken har tillatelse til å drive i ett år til, men nå har Oslo kommune fått inn en ny søknad fra NCC, om å få etablere en permanent asfaltfabrikk på omtrent det samme havneområdet.

ØNSKER FABRIKK: Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC sier de ønsker en asfaltfabrikk nær Oslo, men påpeker at de vil følge alle kravene Oslo kommune stiller.

- Vi er interessert i å bygge en permanent asfaltfabrikk på Sjursøya, men må selvsagt forholde oss til de signalene som kommer fra kommunen, sier kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC til Nettavisen.

Sjursøya ligger rett nordvest for Ormsundkaia i bydel Nordstrand.

«Som en integrert del av materialterminalen planlegger vi også å bygge et nytt asfaltverk. Dette vil bli forsynt fra materialterminalen og skal dekke deler av asfaltmarkedet i Oslo og omegn. (...) Asfaltverket vil bli dimensjonert for en maksimal kapasitet på 200 tonn/time. Forventet årsproduksjon vil ligge på ca 200 tusen tonn pr år. Verket er ca 40 meter høyt over fundament. Fabrikken vil erstatte det mobile anlegget som pr. dags dato står på Ormøya», skriver NCC i søknaden til kommunen.

NCC opplyser at de vil inngå en langsiktig leieavtale med Oslo Havnevesen for leie av eiendommen.

- Vi vil jo gjerne ha fabrikken på plass så raskt som mulig. Så snart vi får en tillatelse til å sette i gang, så gjør vi det, sier Heimdahl.

- Ganske alvorlig



Bystyrepolitiker Nicolai Øyen Langfeldt (H) reagerer imidlertid kraftig på planene.

- Jeg synes det er ganske alvorlig. Vi trenger en uavhengig gjennomgang av hva som skal være havneaktivitet i Oslo, sier Langfeldt til Nettavisen.

ALVORLIG: Bystyrepolitiker og leder i Oslo Unge Høyre, Nicolai Øyen Langfeldt, synes det er alvorlig at det kan bli en permanent asfaltfabrikk i havneområdet i Oslo.

Han er særs kritisk til om en asfaltfabrikk hører hjemme på en havn.

- Jeg stiller spørsmål med hvor viktig det er med kortreist asfalt i Oslo, når vi vet at det har stor påvirkning på lokalbefolkningen, både forurensing så nære Nedre Bekkelaget barneskole, i tillegg til at det er et friluftsområde for store deler av Oslos befolkning, sier Langfeldt.

Han synes imidlertid det er en noe bedre plassering av den permanente fabrikken, enn den midlertidige på Ormsundkaia.

- Det er bedre for barneskolen at den ligger der, men jeg synes likevel at det er ganske bekymringsverdig om byrådet mener at man skal bruke dette området til et asfaltverk. Det er fortsatt nære boliger, og ikke minst når vinden tar røyk vil det være veldig forstyrrende for de som bor i høyden, i sentrum og på øyene, sier han, og understreker:

- Vi må få mer fakta på bordet.

- Nærhet til Oslo viktig



Den permanente asfaltfabrikken vil bli integrert sammen med en materialterminal for lagring av pukk og grus. NCC opplyser at fabrikken vil ha en større kapasitet enn den som er på Ormsundkaia i dag.

- Ellers er prinsippet det samme, at vi får steinmateriale med båt og sender det ut med lastebil. På den måten slipper vi transporten av stein med lastebil, forteller Heimdahl i NCC, og understreker:

- I tillegg er nærheten til markedet avgjørende. Asfalt handler veldig mye om logistikk, og Oslo er et viktig og spennende marked for oss, sier han.

Heimdahl bekrefter at den midlertidige fabrikken skal bort ved årets slutt.

NABOKLAGER: Asfaltverket på Ormsundkaia ligger tett på boligområdet på Bekkelaget, sørøst for Oslo sentrum.

- Den midlertidige fabrikken har vært omstridt, så hva tenker du om reaksjonene dere nå vil få når dere ønsker en permanent fabrikk?

- Vi deltok på et sommermøte med Nedre Bekkelaget vel i fjor. Da orienterte vi om at vi hadde ønsker om å etablere fabrikk på Sjursøya, og de tilbakemeldingene vi fikk var at de syntes det hørtes ut som en god løsning, sier han.

- Ingen grunn til bekymring



Han viser til at fabrikken ikke kommer så tett på bebyggelsen, og at den ikke blir så synlig som den midlertidige.

- Og så kommer den i et område hvor det er mye virksomhet allerede. Men klart vi forholder oss til de lover og regler som gjelder for asfaltfabrikken, og da handler det om avstand til nærmeste bolig, støy og støv, sier Heimdahl, og legger til:

- Det har vi jo løst allerede ved at vi har en asfaltfabrikk i dag som fyres med gass, og at det er et filtersystem som gjør at vi ligger langt under de kravene som gjelder for en asfaltfabrikk.

- Så det er ingen grunn til bekymring for naboene?

- Nei, vi ser ikke at det er noen grunn til bekymring. Det mener vi er ivaretatt med de løsningene vi har, sier Heimdahl.

Den nye fabrikken skal etter planen fyres med pellets, som ifølge NCC er CO2-nøytralt og uten forurensende utslipp.

Bydelen sa ja



Søknaden om rammetillatelse har vært behandlet av bydelsutvalget i Bydel Nordstrand, som vedok å si ja med krav om at det utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for nærområdet, at det må foretas støv- og støymålinger og at det iverksettes tiltak umiddelbart om målingene skulle tilsi det. De ønsker også at det utarbeides en plan for kvalitetssikring av alle potensielle forurensningstyper, samt et fullstendig CO2-regnskap.

Søknaden er nå til behandling hos plan- og bygningsetaten i Oslo, får Nettavisen opplyst. Byråd for byutvikling Hanne Marcussen, ønsker ikke å kommentere saken før hun får den oversendt fra plan- og bygningsetaten.