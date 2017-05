Orderud-saken begjært gjenopptatt

ANNONSE

– Vi har sendt inn det vi kan kalle et startskudd på en ny begjæring om gjenopptakelse av saken. Til nå er det kun standardskjemaene som er fylt ut. Den endelige og omfattende begrunnelsen er vi nok ikke ferdig med før etter valget i høst, sier Sandberg til avisa.

Begjæringen om gjenopptakelse av trippeldrapssaken ble sendt til Gjenopptakelseskommisjonen like etter påske.

– Det vil komme opplysninger som i mitt hode er oppsiktsvekkende. Vi gjør ikke dette som en slags lek, og vi mener at Per og Veronica bør få muligheten til å prøve saken på nytt i rettssystemet. Med denne dokumentasjonen mener vi det er grunnlag for å gjenåpne saken, sier Sandberg.

Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust skutt og drept i kårboligen på Orderud gård på Sørumsand. I alt fire personer ble tiltalt for medvirkning til overlagt trippeldrap. Ekteparet Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel, Kristin Kirkemo til 16 års fengsel, mens Lars Grønnerød fikk 18 års fengsel. Det har aldri kommet fram hvem som sto bak drapene.

Ekteparet Orderud har hele tiden hevdet at de er uskyldig dømt. I 2005 ble det levert en begjæring om å få saken gjenopptatt, men den ble senere trukket.

I januar 2015 ble Per og Veronica Orderud løslatt fra fengsel etter å ha sonet i nesten 16 år. Kirkemo ble løslatt i 2011, mens Grønnerød ble løslatt i 2013.

