Organdonasjon: Dette Facebook-bildet tar helt av

Nordmenn bruker profilbildet for å vise at de vil donere organer.

Uten at et eneste markedsføringsgrep er tatt av Stiftelsen Organdonasjon, har den grønne profilrammen tatt helt av på Facebook.

På to dager har over 25.000 nordmenn endret sitt profilbilde på Facebook, for å vise at de er organdonorer.

- På et døgn var det 10.000 som hadde brukt bilderammen. Nå er tallet cirka 25.000, det kan kalles viralt, sier informasjonssjef Aleksander Sekowski til Nettavisen.

- Det har vært ekstrem trafikk inn til sidene våre, serveren har nær krasjet to ganger.

INFORMASJONSSJEF: Aleksander Sekowski

Les også: Lovet bort hjertet sitt



Man bruker sitt vanlige profilbilde, og med rammen får man en grønn «snakkeboble» med teksten «Jeg er organdonor». Ideen kom for noen uker siden.

- Vi så i løpet av Stortingsvalget at det ble brukt en del slike rammer og vi vet at folk er opptatt av organdonasjon, så vi lagde den og la ut på Facebook-siden vår. Det har ikke vært noen planlagt kampanje, men det har vært store tall.

Synlighet



Men blir det flere organdonorer av et profilbilde?

-Det er litt vanskelig å si. Vi har en undersøkelse hvert år, der vi spør hva folk mener om å donere organene. Vi ser at økt synlig fører til økt bevissthet og en høyere andel donorer. Vi så det i 2011, da «Livet på vent» gikk på TV, da var det rekordtall på organdonasjon. Synlighet gir effekt.

I fjor ble det gjennomført 107 donasjoner her i landet og 357 transplantasjoner.

Det er både bred politisk enighet og de fleste av oss er enige om at å donere er viktig, men mange vet ikke hvordan man blir organdonor. Det viser en undersøkelse Stiftelsen Organdonasjon gjorde tidligere i år.

Men det er enkelt, sier Sekowski.

- Det veldig enkelt i Norge, det dreier seg om å formidle det til familien, dine pårørende.

FORT GJORT: Å endre profilbildet tar bare noen få sekunder

Man kan også fylle ut et donorkort- eller appen på mobil. I 2018 vil man også få muligheten til å fylle ut donorkortet i sin kjernejournal. Da vil de pårørende automatisk få beskjed om ditt standpunkt.

Ventetid



450 personer står på venteliste for nye organer, og med dem venter familie og venner.

Hvor lenge de må vente avhenger av flere faktorer.

- Det varierer veldig, fra tre år til tre uker. Det er ingen kronologisk venteliste, først inn er ikke først ut. Mange faktorer spiller inn, som hvor egne organet er, match, vevstype, blodtype, størrelse. De flest venter på nyre, men det er også nyre som doneres mest. De sjeldnere organene, som lunge og hjerte, der kan ventetiden være lenger.

- Men Norge har blant verdens korteste ventetider.

Og jo flere som donere, jo færre må vente.

- Selv hvis alle sa ja til å donere, så ville det vært venteliste, det avhenger av de faktorene jeg nevnte. Men sier alle ja, så ville ventelistene gått betraktelig ned.

For de som ikke er aktive på sosiale medier, skal det lørdag spres informasjon på den gamle måten.

- Da skal masse fantastiske frivillige på stands rundt om i landet dele ut donorkort, gi informasjon og være synlige.

Mest sett siste uken