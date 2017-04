ANNONSE

Flere av hovedstadens barnehager sliter med søppel og tilgrising. Barnehageansatte må starte dagen med å gå over uteområdene og se etter sprøyter, avføring fra dyr og mennesker og matrester, skriver Aftenposten.

For tre barnehager i bydel Grünerløkka er dette nå blitt en så stor belastning at de ber om å få sette opp høye gjerder slik at uvedkommende ikke skal kunne ta seg inn på barnehagens uteområde etter stengetid.

- Vi ønsker at barnehagene skal være tilgjengelige for allmennheten etter vanlig åpningstid. Lokale barn skal kunne komme hit og leke. Men det er ikke greit å bruke uteområdene når de har vært tilgriset. Det er en vanskelig balansegang, sier Anita Lisbakken til Aftenposten. Hun er oppvekstdirektør i bydel Grünerløkka.

