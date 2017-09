Oslo-byrådets budsjettforslag: Høyere bomtakster, flere ladestasjoner

Slik vil byrådet med Ap, SV og MDG gjøre Oslo til en grønnere by.

OSLO (Nettavisen): Onsdag legger byrådet i Oslo fram sitt forslag til budsjett.

Budsjettforslaget for 2018 er på totalt 71 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 56,5 milliarder kroner, mens 14,5 milliarder er foreslått avsatt til investeringer.

- Oslo skal tilpasse seg endringer, og vi skal gå foran og lede, sa finansbyråd Robert Steen (Ap) da han talte onsdag. Han nevnte fem globale megatrender som også setter føringer for Oslos budsjetter: Klimaendringene, globaliseringen, digitaliseringen, urbaniseringen og en aldrende befolkning.

Finansbyråd Robert Steen (Ap).

Et av finansbyrådens løfter er en grønnere by.

- Vi er den første generasjonen som ser konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene og den siste som kan gjøre noe med dem, sa Steen og viste blant annet til klimabudsjettet.

Dette er noen av grepene byrådet vil ta i budsjettet for å gjøre Oslo til en grønnere by:

* Vil styrke tilskuddet til Ruter med 528 mill. kr i økonomiplanperioden, det legges opp til en kapasitetsøkning på 5 % i 2018, dette tilsvarer 14 millioner flere reiser. Økningen i tilskudd bidrar også til utrulling av elektriske busser og satsning på elektrifisering av øybåtene og Nesoddfergen.

* 46 mill. i 2018 og 96 mill. i 2019 foreslås avsatt til å sikre konkurransedyktig kollektivtransport og hindre økte billettpriser selv om Oslopakke 3 avtalen legger opp til dette.

* Det er satt av 99 mill. i 2018-2020 for å bygge omlag 1500 nye elbil-ladestasjoner. Det settes av 20 mill. kr til tilskuddsordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, som vil kunne gi støtte til om lag 8000 nye ladepunkter i 2018.

* Det settes av 1,4 mrd. til investering i sykkelveier i økonomiplanperioden. I tråd med at sykkelveinettet nå bygges ut, foreslår byrådet å øke bevilgningene til drift av sykkelveier i 2018, og å øke bevilgningen til måking, strøing og kosting av fortau og gangveier.

* Det innføres tids- og miljødifferensierte takster i bomringen.

* Det foreslås å sette ut 150 benker for hvilepauser langs gater og veier og mellom holdeplasser. 5 mill. foreslås avsatt til oppfølging av «Spirende Oslo – Plass til alle i byens grønne rom», som blant annet skal tilrettelegge for urban dyrkning.

Budsjett og økonomiplan

Byrådet i Oslo legger fram forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021.

Tidsplan:

Klokka 13.10: Finansbyråden taler.

Klokka 13: Budsjettet offentliggjøres.

Klokka 14.00. Pressekonferanse på rådhuset.

Dette er noe av det hovedstadens innbyggere har i vente:

Nytt gebyr for dieselbiler i Oslo. Tanken er å gjøre noe av det samme som for piggdekkgebyr, der oblater må kjøres før man kjører inn i byen. Dette kommer i tillegg til at kommunen vil innføre et gebyr på lastebiler som ikke følger de nye Euro6-kravene.

I 2018 fortsetter utrullingen av beboerparkeringsordningen i utvalgte bydeler, skriver byrådet i budsjettforslaget. På Bymiljøetatens budsjett for 2018 er det innarbeidet 35 millioner kroner i bortfall av parkeringsinntekter, 6,5 millioner kroner i økte inntekter fra piggdekkgebyr og 35,0 millioner kroner i økte inntekter beboerparkering.

25.000 avgiftsplasser skal reserveres beboere i 2019. Samtidig skal 1100 parkeringsplasser i sentrum og langs trikketraseene fjernes.

Prisene for dette tidobles fra 300 til 3000 kroner i året. For pengene får man bare en tillatelse til å parkere på merkede plasser som tidligere har vært gratis - hvis det er ledig.

Ifølge Aftenposten ligger det fra nyttår an til at prisen på kollektivtransport økes mellom 10 og 20 prosent. En avtale om dette er allerede inngått mellom Oslo og Akershus, men som det går fram av byrådets Oslo-budsjett er det lagt inn penger for å sikre «konkurransedyktige priser».

Fra før er det gjort kjent at satsene i bomringen økes fra og med neste uke. Prisen økes for alle, og dieselbiler får et ekstra prishopp på 5 kroner, fortalte Nettavisen tidligere denne uken.

