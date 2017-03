Oslo får ny badeplass ved omstridt asfaltfabrikk

ANNONSE

Det skal nå etableres en 20 mål stor aktivitetspark på Ormsundkaia like sørøst for Oslo sentrum, etter at containermottaket der ble flyttet til Sjursøya i 2015.

- Dette området er en liten perle som kanskje ikke mange har visst om, sier prosjektleder i Eiendomsavdelingen ved Oslo Havn, Anne Trine Hoel, til Nettavisen.

OMSTRIDT: Naboene raser mot asfaltfabrikken på Ormsundkaia. Nå får de park som en buffersone mot kaianlegget.

Dagens badebrygge på stedet skal flyttes og utvides i både lengde og bredde. Det skal anlegges en stupebrygge, sandvolleyballbane og et dusj- og toalettbygg.

I tillegg blir det store grøntområder og en treningspark, et såkalt parkour-anlegg, etter innspill fra naboer av det sentrale kaiområdet.

Parkområdet ligger imidlertid bare 100 meter unna den omstridte asfaltfabrikken som naboene på stedet har lite til overs for.

- På naturens premisser



Oslo Havn håper mange vil få glede av det nye grøntområdet som skal fungere som en buffersone mellom boliger og godshavna på Ormsund.

- I Oslo har vi nylig fått badeanlegget på Sørenga, men denne badebrygga og tilliggende grøntområde med aktivitetstilbud blir mer på naturens premisser, sier Hoel.

Planlagt byggestart er satt til høsten, og anlegget vil stå helt ferdig til bruk før neste sommer.

FJERNET: Kranene i bakgrunnen er nå fjernet på Ormsundkaia, og badeområdet vil bli oppgradert med nye brygger og grøntområder.

- Vi håper at dette skal kunne bli et spennende og aktivitetsfullt område. Det vi ser er at med en gang det legges til rette for bading, så blir det tatt i bruk - og det er jo bra, sier hun.

Det skal også lages en BMX-bane på området, settes opp ny skjermvegg mot havna og en trafostasjon skal flyttes til havneterminalen.

- Fabrikk i ett år til



Som Nettavisen tidligere har omtalt, ble den omstridte asfaltfabrikken på Ormsund startet opp i fjor sommer.

- Men ligger ikke asfaltfabrikken vel nærme denne parken?

- Den ligger 100 meter unna. Anlegget har tillatelse til å ligge der i ett år til, sier Hoel, og påpeker at anlegget er etablert i tråd med myndighetenes miljøkrav og reguleringsplanen for Sydhavna.

20 MÅL: Det ny grøntområdet er på 20 mål, og vil inneholde både badeplass, treningspark og terrengsykkelbane.

Selve containerhavna er borte på Ormsund, og den siste store containerkrana rives i disse dager. Nå blir dette en havn for mottak av ulike typer varer og gods.

- Vi tenker miljø, og da trenger vi et område for å ta imot varene på. Gods skal komme mer over sjøveien, for sjøveien er miljøveien, sier Hoel, og påpeker:

- Oslo Havn reduserer klimagassutslipp hver dag, fordi vi tilrettelegger for at gods kan komme sjøveien. For at økningen i gods ikke skal komme på vei, må vi ha areal og kai til havnedrift, sier hun.