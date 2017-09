Oslo-politiet: Drone sett fra rutefly på 6000 fot

- Dette er både farlig og ulovlig, sier politiet.

Politiet i Oslo melder på twitter at en drone er observert fra et rutefly, i luftrommet over Skøyen i Oslo.

Det ses svært alvorlig på situasjonen.

- Luftrommet over Skøyen: En drone ble observert på ca 6000 fots høyde rett før kl 1900. Sett fra et rutefly. Dette er både ulovlig og farlig, skriver politiet ved 19.20-tiden.

Det tilsvarer 1800 meters høyde. Det var Avinor som meldte fra til politiet, som nå ønsker å komme i kontakt med dronepiloten.

- Vi søker etter drone og dronepilot. Tips kan ringes inn på tlf 02800. Dette ser vi meget alvorlig på.

Sjelden høyt

Til Nettavisen sier operasjonsleder Tor Grøttum at han aldri før har hørt om tilsvarende tilfeller.

- I den høyden har jeg aldri hørt om droner før. Vi får melding om droner i andre sammenhenger nå og da, men at det gjelder konflikt med fly er ganske sjelden.

- Det viktigste nå er å få kontakt med dronefører og sjekke om det er tillatelse og formålet med dronen. Så vil vi ta det juridiske etter hvert.

Ved 20-tiden har politiet fått inn ett tips, om en drone observert på Bygdøy.

- Vi sjekker ut tipset om det er en sammenheng, men det er mange droner der ute.

Eget regelverk



Det har vært flere nestenulykker mellom fly og droner. For drøye to år siden var en drone bare 100 meter unna et Lufthansa-fly med 108 passasjer om bord. Flyet var på vei fra München til Warszawa, og de to kolliderte nesten på 760 meters høyde, i det flyet var på vei inn for landing.

Siden da er det rapportert om flere sammenstøt mellom fly og drone.

Det første tilfellet i Norge var i september 2015, ved Hvasser i Ytre Oslofjord, da en drone traff understellet på et småfly.

Siden da har både norske myndigheter og EU innført regler for bruk, og i januar 2016 kom et sett regler i Norge.

Grøttum sier det er vanskelig å si om dronebrukere har blitt flinkere etter at reglene kom.

- Det er vanskelig å si om folk er flinkere. Det er ikke ofte at vi får meldinger, men i dette tilfellet var det høyden.

Luftfartstilsynet har en egen nettside, dronelek, med et sammendrag av regelverket for droner til hobbybruk.

Alle som bruker droner, har selv ansvar for å kunne regelverket.

Sammendrag av Luftfartstilsynets regelverk for droner til hobbybruk:



1. Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

2. Ikke fly nærmere enn fem kilometer fra lufthavner med mindre annet er avtalt.



3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

4. Ikke fly over festivaler, konserter eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.

5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

(Kilde: Dronelek.no)