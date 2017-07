Problemer med strømtilførselen på Oslo S fører til forsinkelser for tog som skal til Bergen, Stavanger, Stockholm og Gjøvik søndag.

Bane Nor melder at det er forsinkelser på enkelte regiontog på grunn av problemer med strømtilførselen på deler av Oslo S. De forventer at feilen er utbedret klokka 14:00.

Feilen rammer særlig tog som skal ut fra Oslo S til Gjøvik, Bergen, Stavanger og Stockholm.

Bane Nor anbefaler reisende å sjekke med NSB om det blir satt opp alternativ transport.

