Oslo S stengt – store forsinkelser og innstillinger i togtrafikken

ANNONSE

Klokken 21.05 melder NSB at Oslo S igjen er åpen for trafikk, men at forsinkelser på beregnes.

- Gladmelding! Oslo S: Åpnet for togtrafikk. Togene kjører, det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.

Også Bane Nor melder at trafikken vil bli berørt utover kvelden.

- Trafikken går som normalt igjen ved Oslo S etter en tidligere feil som hindret oss i å gi grønt lys. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger. Du finner informasjon om ditt tog i vårt Togkart, på våre nettsider, i vår app Togtider og på skjermer på stasjonen.

Bane Nor meldte om problemene ved halv ni-tiden mandag kveld.

- Oslo S er stengt for trafikk pga. en feil som hindrer oss i å gi grønt lys. Du finner informasjon om ditt tog i vårt Togkart, på våre nettsider, i vår app Togtider og på skjermer på stasjonen.

Blant de berørte avgangene er regiontog mellom Oslo S og Bergen, og Oslo S og Stavanger. Også Flytoget er berørt.

Gladmelding! Oslo S: Åpnet for togtrafikk. Togene kjører, det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift. — NSBs presserom (@nsb_presse) 22. mai 2017