Oslo: Tidobler prisen for beboerparkering

Oslo kommune har i flere år hatt en prøveordning med beboerparkering i flere bydeler. Nå skal ordningen innføres permanent, og samtidig skrus prisen kraftig opp.

I dag koster et beboerparkeringskort 300 kroner i året. Men når den nye ordningen innføres fra sommeren, tidobles prisen til 3000 kroner.

RIKTIG NIVÅ: Prosjektleder Øystein Lundem for permanent beboerparkering i Oslo, mener de økte prisene ligger på et riktig nivå.

- Ser man på andre byer så er prisene høyere enn de 3000 man har lagt seg på i Oslo. Det som er unormalt er kanskje at prisen har vært så lav som 300, sier prosjektleder for permanent beboerparkering i Oslo kommune, Øystein Lundem, på spørsmål om prisøkningen.

Lundem påpeker at det har vært en lav pris for beboerparkeringskort nettopp fordi det har vært en prøveordning.

Totalt har cirka 5500 Oslo-borgere kjøpt beboerparkeringskort i prøveordningen, fordelt på prøveområdene i Bydel Frogner, St.Hanshaugen og Gamle Oslo.

1000 kroner for ekstra bil



Et beboerparkeringskortet, som kjøpes på kommunens nettsider, knyttes til den enkelte beboer og til ett kjøretøy, ifølge forskriften for beboerparkering.

En beboer kan kun kjøpe ett beboerparkeringskort, men dersom det i en husstand er flere beboere som fyller forskriftens vilkår, vil prisen for kjøretøy nummer 2 og 3 øke med 1000 kroner.

- Det er også åpent for næringskunder, men der er nåløyet ganske trangt. Der er prisen fra 6000 og oppover, forteller Lundem.

Fakta: Slik fungerer beboerparkering

Beboere som møter gitte kriterier kan kjøpe et beboerparkeringskort (oblat i eksisterende prøveordning - elektronisk kort i permanent ordning) som gir mulighet til fri parkering i sin gitte boligsone. Andre/gjester kan også benytte de offentlige parkeringsplassene i beboersonene, men må da betale en parkeringsavgift etter gjeldene regler i området. Beboerkort vil bli solgt gjennom kommunens nettsider. Kilde: Bymiljøetaten

Får å få dette må næringsdrivende i en søknad dokumentere at de har et «særlig behov for biloppstillingsplasser for egne servicebiler».

Andre kan også parkere på p-plassene i områdene for beboerparkering, men må da betale en parkeringsavgift etter gjeldende regler.

MYE DYRERE: Når beboerparkering blir en permanent ordning i Oslo, blir den ti ganger så dyr som prøveordningen for folk som bor i byen.



- 300 unormalt lavt



Den nye ordningen innføres først i bydelene Frogner (ikke Bygdøy), St. Hanshaugen og Gamle Oslo. Planen er å starte innføringen i sommer.

- Det kommer nå inn relativt store nye områder. De som da er beboere i disse områdene, kan få lov til å kjøpe et beboerparkeringskort. Men det betyr ikke at det blir opparbeidet gateparkering i enhver gate, sier han.

- Men man er jo heller ikke sikret parkeringsplass selv om man betaler?

- Det er riktig. Men vår erfaring fra prøveordningen er at det har fungert etter hensikten. Det blir enklere for beboere å finne parkeringsplass i offentlig gate, sier prosjektlederen.

Våren 2018 skal ordningen innføres i bydel Grünerløkka og bydel Sagene. Sommeren 2018 er det bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna og Stover sin tur.

Andre kan også parkere



Beboerparkeringskortet (et elektronisk kort) gir mulighet til fri parkering i sin gitte boligsone. Kravet er at man må ha folkeregistrert adresse på stedet, eller kunne dokumentere at man som pendler eller student har tilhold i bydelen. I tillegg må man stå som registrert eier eller medeier av bilen.

Beboerparkering ble innført som en prøveordning i Oslo kommune i 2009. I 2012 ble det etablert en forskrift om en permanent ordning, men først i 2016 ble det bevilget penger i budsjettet til prosjektet.

