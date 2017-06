ANNONSE

I den forbindelse må togreisende i år som i fjor belage seg på redusert kapasitet både til og fra hovedstaden fram til 7. august, skriver Teknisk Ukeblad.

Årsaken til den reduserte kapasiteten er et prosjekt Bane Nor har jobbet med over lengre tid. Fornyelsesprosjektet ved Oslo S, som har pågått siden 2009, går nå inn i sin siste periode.

– Gradvis har hovedstasjonen blitt mer robust og mer fleksibel. Det flerårige prosjektet har både gitt flere kjøreveier og nytt spormateriell som fører til færre feil, sier kommunikasjonsrådgiver Britt-Johanne Wang i Bane Nor.

Hun legger til at stengningene av Oslo S neste år ikke vil være av samme omfang.

Arbeidene innebærer at Østfoldbanen er stengt i seks uker i sommer. I tillegg er lokaltog og korte regiontog på store deler av Østlandet sterkt redusert den samme perioden.

Det innebærer blant annet færre avganger i retning Skøyen, Asker og Drammen. Det vil også være færre avganger mot Eidsvoll, Kongsvinger og Dal.

– Med gjennomføringen av dette prosjektet er etterslepet i vedlikehold og fornyelse det indre Oslo-området tatt igjen, sier Wang.

