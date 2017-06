ANNONSE

Sør-Øst politidistrikt skrev på Twitter like over midnatt at tunnelen ville holdes stengt fram til klokken 5.30 i begge retninger på grunn av vedlikehold.

Tunnelen som forbinder øst- og vestsiden av Oslofjorden hadde vært stengt i over tre uker da den endelig kunne gjenåpnes mandag 29. mai.

Tunnelen ble stengt 5. mai på grunn av en omfattende lastebilbrann. 300 meter av den totalt 7 kilometer lange tunnelen var totalskadd etter brannen. Ingen ble alvorlig skadd.

Etter at tunnelen igjen ble åpnet for trafikk denne uka, er en rekke tiltak satt i verk for å bedre sikkerheten. Blant annet er det innført et midlertidig rushtidsforbud for tungtransport over 12 meter mellom klokken 7 og 9, og 15 og 18.