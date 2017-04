Ferske tall fra EU-kommisjonen viser at Norge har mottatt 679 asylsøkere fra Italia og 343 fra Hellas. Dermed er i alt 1.022 asylsøkere sendt til Norge fra de to landene. Norge deltar frivillig i EUs program for relokalisering av asylsøkere. Bildet viser asylsøkere som krysser grensen til Norge over Storskog ved en tidligere anledning. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Over 1.000 asylsøkere overført til Norge

Norge skal ta imot 1.500 asylsøkere for å avlaste Hellas og Italia. Nå har to av tre kommet.