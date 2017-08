Over 3.600 hijabklager til NRK på usendt program

Kringkastingsrådet har mottatt rekordmange klager på «Faten tar valget» på NRK, enda programmet ikke har gått på lufta ennå.

– Det kan jo ikke handle om innholdet, det er det ingen som har sett ennå, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK.

I «Faten tar valget» går programleder Faten Mahdi Al-Hussaini med hijab, slik hun også gjør til daglig.

Mandag passerte programmet klagerekorden fra 2015, som kom i kjølvannet av at Fredrik Skavlan intervjuet Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson på fredagskvelden. Eriksen sier tonen i flere av henvendelsene de har fått er hatefull og fordomsfull.

Korssaken

Mange av klagerne reagerer på at NRK har en programleder med hijab, når programleder Liv Kristin Sælmann i 2013 ikke fikk bære korssmykke rundt halsen i NRKs nyhetssendinger.

Kringkastingssjefen mener det ikke er sammenlignbart.

– NRK har en regel om at programledere som leder nyhets- og aktualitetsprogrammer, skal ha en nøytral fremtoning. Man skal ikke ha kors, hijab, eller for den saks skyld grønn lue på seg. Dette er noe helt annet, her skal vi fortelle historien om en ung, norsk, muslimsk jente som skal gjøre seg opp en mening for å delta i stortingsvalget, sier Eriksen.

Han får støtte fra likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som ifølge Vårt Landhar mottatt klage på NRK-programmet med spørsmål om hvorfor Al-Husseini får bruke hijab når nyhetsankere ikke får bruke kristne symboler.

– I denne typen program er man åpen for ulike religiøse uttrykk, sier hun, og mener det ikke ville vært noe problem med turban eller kors heller med denne programformen.

Helleland-innspill

Saken har også engasjert kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Hun har kontaktet Vårt Land for å melde seg på i debatten og har et litt annet syn på sammenhengen med korsnektsaken.

– Jeg tolker det at Faten får bruke hijab som at NRK har gjort seg erfaringer fra Sællmann-saken. Jeg opplever at NRK viser et annet standpunkt i dag enn i 2013, sier statsråden.

– NRK tar et annet valg i dag enn de gjorde i 2013. Det vil være grunn til å tro at man nå har rom for andre religiøse symboler, og det er positivt, mener hun.

