P-husdrapssaken behandles på nytt i lagmannsretten

Juryen fant våren 2016 de fem tiltalte skyldig i drap, men fagdommerne satte kjennelsene til side.

Den antatte hovedmannen, Thanh Sanh Le (40) har erkjent at han skjøt og drepte Khai Ngoc Dinh (44) i et parkeringshus på Grønland i Oslo i juni 2014.

– Han er straffet for forsettlig drap, men han står helt fast ved at dette ikke var planlagt eller en overlagt gjerning, sa hans forsvarer Trygve Staff til NTB våren 2016.

Politiet mener drapet i 2014 var hevn for at Dinh ble frikjent for drapet på 40-åringens bror i 2012. Drapet ble beskrevet som en ren likvidering.

For alle de fem tiltalte ble kjennelsen om skyld i overlagt drap satt til side i fjor, mens fagdommerne også satte til side skyldkjennelsen for forsettlig drap for tre av dem. Saken skal nå behandles av en meddomsrett, bestående av tre fagdommere og fire lekdommere – uten jury.

Retten har satt av en hel måned til behandlingen av saken, som etter planen skal avsluttes 27. april.

Tingretten dømte de fem tiltalte noe mildere enn det aktor hadde lagt ned påstand om. De fem mennene, fire norskvietnamesere og en svenske, fikk mellom 10 og 18 års fengsel. Aktor ba om mellom 14 og 18 års fengsel.

