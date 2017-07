P4 og Radio Norge beskyldes for FM-triksing

En lokalradiosjef mener P4 og Radio Norge er redd for å miste lyttere og ikke holder seg til planen for FM-slukkingen. Kanalene avviser beskyldningene.

I løpet av året har FM-senderne til de riksdekkende kanalene gradvis blitt slått av, mens sendingene har flyttet over til dab-nettet. Med store konkurrenter borte fra nettet, satset Radio Randsfjord på FM-vekst, skriver Dagbladet.

Kanalen har investert i nye sendere, men sier P4 og Radio Norge ikke holder seg til planen, men fortsetter å sende på Hadeland der Radio Randsfjord holder til.

– De begynner å få panikk fordi de lever av lyttertall og annonser. De tror de kan ture fram og kjøre over de små. De begynner å få kalde føtter og gjør dette for å holde lyttertallene oppe, påstår redaktør Anders Taaje.

Teknisk sjef Henning Lie i Radio Norge sier hans kanal følger slukkeplanen, men at det er tekniske utfordringer med enkelte sendere. I tillegg kan master i områder som ikke er slukket, nå over i regioner som allerede er flyttet over til dab. Lie innrømmer samtidig at det fortsatt går ut signaler fra to master nær Radio Randsfjords område.

– Vi har konsesjon til å sende fra disse ut året. Vi slukker i takt med det vi selv har bestemt.

Også P4-direktør Kenneth Andresen avviser slukkekritikken.

