Pakk påskebilen riktig – og kjør pent

Leser du denne saken og gjør som det står, kan du faktisk redde enten ditt eller en av dine nærmestes liv.

Stappfulle biler er et vanlig syn i påsketrafikken. Bagasje, skiutstyr og annet er med når folk setter kurs mot familie eller hytta. Men ikke alle tenker på at en skisko, mobiltelefon eller et nettbrett kan bli livsfarlig prosjektiler i bilen.

– Bruk hodet, ikke mist det, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

1 kilo blir til 24

Ved en bråbrems vil usikrede gjenstander bli kastet framover i en voldsom fart, noe som utgjør en stor fare for fører og passasjerene. Et nettbrett, som veier under en kilo, kan treffe folk i setet foran med en kraft på hele 24 kilo ved en bråstopp i 50 kilometer i timen.

– Økes farten til 70 vil kraften bli 36 kilo og hele 96 kilo i 100 kilometer i timen, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen, som legger til at mangelfull og dårlig sikring av last i bil fører til at skadeomfanget blir større i mange ulykker.

– Det sikreste er å ha dem i ordentlige festeanordninger på ryggen til forsetene eller å la dem ligge i en bag på gulvet, sier Malin Diesen-Kvamme i forsikringsselskapet If.

Så lavt som mulig

Pakker man riktig, legger man store gjenstander i bagasjerommet, gjerne sikret med stropper eller bagasjenett om mulig. Tunge ting skal så lavt som mulig i bilen.

Ofte brukes skiboks for å få ekstra plass, sjekk hvor tungt du kan laste boksen – ofte er dette mellom 40 og 90 kilo. En skiboks egner seg best til lette gjenstander, og det er viktig å ikke glemme at en tung skiboks på taket endrer bilens kjøreegenskaper, spesielt i svinger.

100 mistet lappen

I påsketrafikken i fjor registrerte Statens vegvesen 76 alvorlige ulykker, hvor to personer mistet livet og 11 ble hardt skadd. Snittet for de ti siste påskene er fire omkomne.

Påsketrafikken i fjor kostet dessuten over 100 bilførere førerkortet, og over 1.000 fikk fartsbøter, en lei start eller avslutning på ferien.

– Om du tilpasser farten etter forholdene, ikke stresser og sikrer både passasjerer og last, bidrar du til en trafikksikker påske for både deg, dine og alle andre som ferdes på norske veier. Mange har det ubegripelig travelt i påsketrafikken. Vi vil at alle skal komme trygt både fram og tilbake, sier veidirektøren.

Han minner om at hver eneste ulykke er en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn.

Vær bevisst på hvordan du pakker når du skal på bilferie. Feil plassering av bagasje og gjenstander i bilen kan være livsfarlig.

14.388 ekstra seter

NSB opplyser at de utvider kapasiteten med 14.388 ekstra seter i påsken. Det betyr at det ikke går flere tog, men at de togene som allerede ruller og går, blir lengre. Unntaket er strekningen Gol – Bergen, der det blir satt inn ekstra tog.

Mange må fly for å komme dit man skal tilbringe høytiden. De fleste kommer fram når de skal, men ikke alle er like heldige. Da er det kjekt å kjenne sine rettigheter.

– Ikke alle er klar over at reiseforsikringen kan dekke inntil 5.000 kroner per reisende til innkjøp av det nødvendigste, dersom bagasjen din blir forsinket i over fire timer, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

I fjor var reiseerstatningene rekordhøye og passerte to milliarder kroner for andre år på rad, viser tall fra Finans Norge.

– Fredag før påske ser vi tilnærmet en dobling i antall reiseskader. Hele 70 prosent skyldes forsinkelser av forskjellig slag, forteller Tofterå Slettemoen.