Partiet Feministisk Initiativ vil ha 8. mars som fridag

Partiet stiller til valg i Oslo og Hordaland og satser på en feministisk og antirasistisk politikk.

Det er første gang partiet er representert i et stortingsvalg etter å ha deltatt i kommunevalget i Oslo og Bergen for to år siden.

I helgen var medlemmer i partiet samlet for å vedta partiets valgprogram. Blant punktene i programmet er økte bøter for sexkjøp, avskaffing av au-pair-ordningen, innføring av «hen» som kjønnsbetegnelse og innføring av 8. mars som offisiell fridag.

