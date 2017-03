Paul så ørna stupe ned fjellsida. Så fanget han det utrolige bildet

ANNONSE

Det var på Sørøya i Finnmark at han fikk øye på en ørn som kretset over ham.

Da den plutselig skjøt fart nedover mot bakken, dro han fram kameraet. Han visste ikke at han skulle fange det som må være et av årets beste naturbilder.

- Flaks

I det ørna kom nærmere bakken stupte den nemlig enda fortere. Opp igjen kom den med en hare i klørne.

- Bare flaks, sier Nilsen selv om det utrolige bildet.

- Jeg så bare at ørna begynte å sirkle, så jeg tok fram kameraet. Jeg skjønte ikke hva som skjedde før etterpå.

Hva som skjedde med haren, vet han ikke helt. Ørna snudde mot vinden og tok fart innover mot land - med haren godt planta i klørna.

Stor respons

Fredag la han ut bildet på Facebook og det har haglet med kommentarer og delinger. Noen gnir seg i øynene og lurer på om det er ekte.

- Hva skal man si? Det er alltid noen som tror bilder er photoshoppet, men det er det ikke. Jeg kan ikke engang photoshoppe, sier hobbyfotograf Nilsen.

Han forteller at han rett og slett bare er en fotografentusiast som liker å gå på tur. På spørsmål om hvordan det er få fanget et skikkelig blinkskudd som det han gjorde fredag, er finnmarkingen kledelig beskjeden.

- Som sagt, jeg hadde bare flaks. Jeg var bare heldig.

- Aldri sett lignende

Ørneekspert Alv Ottar Folkestad sier det er en godt voksen kongeørn, minimum seks år gammel, på bildet. Han har aldri sett lignende.

- Det er første gang jeg ser et bilde av ørn som tar en hare som er levende, sier han til Nordlys.

- Jeg har selv sett ørn slå fugl, og også sett det ferske resultatet av en ørn som tar hare, men aldri en ørn med et levende bytte. Det tror jeg helller ikke det er så mange andre som har sett. Dette er bingo, sier Folkestad om bildet.

Hare er et av kongeørnas favorittbytter, forklarer eksperten. Og Sørøya er et yndet området for ørna.

- Lokaliteten er ikke usannsynlig, sier Folkestad, naturforvalter og utdannet biolog.